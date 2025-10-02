歌舞伎俳優の市川團子が１日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「錦秋十月大歌舞伎」（２１日千秋楽）「通し狂言義経千本桜」第３部「川連法眼館」で佐藤忠信実は源九郎狐を演じた。「四の切」の通称で知られる人気演目。初音の鼓をめぐり、源義経の家臣・佐藤忠信に姿を変えた源九郎狐による親子の情愛を描く。團子は尊敬する祖父・３代目市川猿之助（２代目猿翁）が確立した澤瀉屋型で勤め、狐手や狐言葉、躍動感のある軽快な