メ～テレ（名古屋テレビ） 1日夕方、岐阜県各務原市のＪＲ高山線で列車とキャリアカーが接触し、乗客20人がけがをしました。 警察によりますと、事故があったのは各務原市鵜沼川崎町のＪＲ高山線の踏切内です。 ＪＲ東海によりますと、接触した列車は富山駅から名古屋駅に向かう「特急ひだ」で、当時列車にはおよそ200人が乗っていました。 警察によりますと、このうち20人がけがをしましたが、いずれも軽傷