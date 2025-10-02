◆パ・リーグオリックス１０―５西武（１日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督は試合後、緊急降板となったエスピノーザの症状について説明した。２回途中、１５球を投げたところで左脇腹の違和感を訴えた助っ人右腕。ＣＳを前に離脱危機に立たされ「どうでしょうね…。またあした、様子を見ないといけない。あした次第ですね」と表情を曇らせた。チームは４連勝。エスピノーザを救援した２年目の権田がプロ初勝利を