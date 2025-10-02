岐阜県各務原市で特急列車とキャリアカーが衝突し、乗客の男女20人が軽いけがをしました。 【写真を見る】「すごい音で窓ガラスが散って…」特急「ひだ」が線路上でキャリアカーと衝突し20人けが 警察やJR東海によりますと、1日午後4時40分頃、各務原市内の踏切で高山線の特急「ひだ」が線路上で立ち往生していたキャリアカーに衝突しました。 この事故で、乗客およそ200人のうち成人の男女20人が、窓ガラス