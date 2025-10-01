メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太七冠の地元、愛知県瀬戸市に将棋の駒に見立てたモニュメントが完成しました。 名鉄の尾張瀬戸駅のそばに建てられた、このモニュメントは高さ2.4メートルのステンレス製で、やきものに加えて将棋文化を瀬戸市に根付かせようと市が建てました。 見る角度によって「歩」が「と金」に成ります。 また、隣にある瀬戸焼の陶板には、藤井聡太七冠がモニュメント完成に寄せた