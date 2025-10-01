日本航空（JAL）の東京〜グアム線が10月1日、就航55周年を迎えた。成田空港では記念式典が開かれ、グアム伝統のチャモロダンスが披露された。JALは1970年10月1日に東京/羽田〜グアム線を開設。当時はDC-8型機で週3往復の運航だった。その後、1971年9月1日に大阪/伊丹〜グアム線、1989年11月3日に名古屋/小牧〜グアム線を開設。これと前後して1978年5月22日には、成田空港の開港に伴って東京/羽田線が東京/成田線に移管された。現在