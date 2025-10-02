【NEXT LEVEL SHOWCASE XV: JOURNEYS THROUGH REALMS】 10月2日6時 プレミア公開 プライム1スタジオは、新作スタチュー（ポリストーン製の彫像）を世界に先駆けて発表する、最大級のオンライン造形エンターテインメント「NEXT LEVEL SHOWCASE（ネクストレベルショーケース）」より、「XV: JOURNEYS THROUGH REALMS」を10月2日6時よりYouTubeにてプレミア公開する。