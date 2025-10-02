ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ï10·î1Æü¡¢CL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£PSG¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼«¤é¤Î¡È¸ÅÁã¡É¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¿´¶­¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¡È¶ØÃÇ¤Î°ÜÀÒ¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢