ボートレース若松の「東龍軒カップ」は１日、予選３日目が行われた。桐本康臣（４６＝三重）は前半２Ｒ、本番で３カドに引いてスリットを持たせると１Ｍはまくり差しのハンドル。これが見事に決まって初日後半から３連勝。１１Ｒも５コースから３着と舟券に絡み、得点率はトップに立つ。「（３カドは）外の倉尾選手が伸びていたのでダッシュなら持つかな、と。バックも差されなかったし出足はいい」とホっとした様子で振り返っ