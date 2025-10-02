ボートレース下関の「ＢＴＳ山口あじすオープン１４周年記念」は１日、予選３日目が行われた。安井瑞紀（３２＝岡山）は前半３Ｒ、４号艇・深川真二の前づけもあり深インとなったが、コンマ１３のスタートを放つと逃げてシリーズ２勝目をゲット。後半９Ｒは２コースから３着に入った。タッグを組む３１号機は前節の準Ｖ機で上位の一つ。「後半は回転を抑えすぎて波を越えなかった。少し失敗。でも、合えば行き足が良くて伸び