ボートレース福岡の「スポーツニッポン杯」が１日、開幕した。中村栄治（２６＝福井）が台風の目となりそうな存在だ。５Ｒは４コースから差して浮上すると、道中でも桑島和宏を振り切って２着をゲット。前検一番時計をマークすると、初日も６秒７４と破格の展示タイムをマークしている。「スタートして出て行く感じがあるし、伸びは余裕がある。ターンでも進んでいた。エンジンはいいと思う」とニッコリ。低調機シリーズの中