ボートレース住之江の「第５４回飛龍賞競走」が１日、幕を開けた。川原祐明（３０＝香川）は１１Ｒのイン戦、コンマ１２のトップスタートから先マイし１着ゴール。幸先いい出だしとなった。相棒３３号機は前操者・村岡賢人が出足、回り足を中心に上々の動きを見せ「エンジンがいい」と太鼓判を押していた。「先頭を走っていても少し乗りづらい。足は悪くなく、バランスが取れて伸びられることもない。乗り心地をしっかりさせ