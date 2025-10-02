ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」は１日、予選３日目が行われた。長田頼宗（４０＝東京）は４Ｒ、３コースから２号艇の山田祐也が握ると的確に差して２着を確保。４戦１勝２着３本で得点率トップに立った。現在、賞金ランクは６０位。すでに弟子の佐藤隆太郎はＳＧ２Ｖでグランプリ当確。師弟でのグランプリ出場のためには、まずラストチャンスである福岡ＳＧチャレンジカップ出場権に食い込む