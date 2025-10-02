巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）が５―２で勝利した１日の中日戦（東京ドーム）後、３回から２番手として救援登板した戸郷翔征投手（２６）や、今季の投手陣を振り返った。ＣＳに向け、先発の柱が順調な調整を重ねた。まずは先発した山崎が初回に二死二、三塁のピンチを招く場面もありながら、２回を２安打無失点。５点リードの３回からは、前日の同カードからブルペンで待機していた戸郷がマウンドに送られた。久々