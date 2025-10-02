人気アニメの聖地で、オーバーツーリズム対策です。神奈川・鎌倉市の江ノ島電鉄の踏切は、人気アニメ「スラムダンク」の影響で、多くの外国人観光客らが集まり、一部の迷惑行為が問題となっています。今回の取り組みでは、5人から7人の警備員が踏切付近で立ち止まって撮影している観光客に注意を呼びかけたり、近くの公園に誘導するということです。鎌倉市は2026年3月までこの取り組みを続け、結果を踏まえた上で、その後の対応を