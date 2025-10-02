◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第２節神戸１―０メルボルン・シティー（１日・御崎公園）Ｊ１の神戸が、メルボルン・シティー戦を勝利し、開幕２連勝を飾った。元日本代表ＧＫ権田修一は、９月２０日の加入発表後初出場となった。試合は神戸が落ち着いた試合展開を見せ、後半アディショナルタイムにＭＦ汰木康也のゴールで決勝点を記録した。終盤の粘り強さで公式戦４連勝を達成。勝ちきる姿勢を、この試合でも