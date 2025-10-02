◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）中日の岡林勇希外野手が、１２球団で唯一となる全試合フルイニング出場を達成した。「けががなかったのが一番。いい形で終われた」と充実感をにじませた。この日は、「１番・中堅」で先発出場した。第１打席で右前打、第２、３打席で中前打を放ち、球団タイ記録となる８打数連続安打を記録。プロ初の４試合連続猛打賞をマークした。４試合連続猛打賞は球団では、西沢