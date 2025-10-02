スポーツ庁の新たな長官に就任したパラリンピック競泳金メダリストの河合純一さんが初登庁し、「この国のスポーツをさらに価値のあるものにしたい」と抱負を語りました。【映像】抱負を語る河合新長官「この国のスポーツをより価値あるものとして、多くの皆さんと共有できるようにしていくことが大きな使命ではないかと思っている」（河合純一長官）スポーツ庁の河合長官は1日、就任後初めてとなる会見にのぞみ、室伏広治前長