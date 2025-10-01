私はウイカ。夫のキョウタと1歳の娘チエリとの3人暮らしをしています。2人とも正社員の二馬力とはいえ、将来チエリがどのような道を歩むかはわかりません。だからこそ可能なかぎり貯金をしておきたいというのが親心。しかしキョウタはあまり金銭的なことを深くは考えていない様子なので、私がしっかりと考えなければいけません！……ところが最近になって、キョウタが信じられない提案をしてきました。それによって私はパニック