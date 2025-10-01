気象庁は1日午後10時5分、台風情報を発表した。同9時の実況でフィリピンの東に熱帯低気圧が発生した。24時間以内に台風へ発達する見込み。中心位置は北緯14度40分 (14.7度)東経130度00分 (130.0度)にあり、西へ15 km/hで進んでいる。中心気圧1004 hPa、中心付近の最大風速15 m/s、最大瞬間風速23 m/s。そのまま西方面へ進み、2日午後9時には台風に発達する予報になっている。