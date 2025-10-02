ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「魚座（うお座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！魚座（うお座：2月19日〜3月20日）全体運吸収力が高まりやすく、学びの多い月となりそうです。いろいろ情報が入っ