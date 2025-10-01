米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油＋179.2万（4億1655万） ガソリン＋412.5万（2億2069万） 留出油 ＋57.8万（1億2358万） （クッシング地区） 原油－27.1万（2347万） ＊（）は在庫総量