1970（昭和45）年10月2日、山陽新幹線の六甲トンネルが着工から3年2カ月かけて貫通した。西宮市から神戸市まで六甲山の下を東西に結ぶ全長約16キロで、当時の日本最長の鉄道トンネル。山陽新幹線建設で最重点の工事といわれたが、複雑な断層群、長い破砕帯で工事は難航した。貫通を祝う磯崎国鉄総裁（右）ら。