日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 150( 150) 3月限 100( 0) TOPIX先物 12月限3019( 485) 日経225ミニ 12月限1076(1076) ◯みずほ証券 限月