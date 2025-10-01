日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限8872(8730) 3月限 127(27) TOPIX先物 12月限 17963( 17963) 日経225ミニ 10月限6159(6159) 11月限 107( 10