日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 22841( 21354) 3月限17(17) TOPIX先物 12月限 38459( 36236) 日経225ミニ 10月限 21299( 21299) 11月限3322( 32