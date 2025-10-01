日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 48(48) 松井証券23(23) SBI証券 33(21) 楽天証券15(15) BNPパ