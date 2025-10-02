2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の4万4750円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては199.15円高。出来高は6443枚となっている。 TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.24ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44750