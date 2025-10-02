丸紅は１日、国内市場で電力を取引する「電力トレーディング」に参入すると発表した。数か月先の価格をあらかじめ約束して売買する先物取引を中心に扱う。「電力価格の安定化に貢献する」としている。いずれも完全子会社のスマーテストエナジー（英ロンドン）と丸紅新電力（東京）の折半出資で、新会社「丸紅パワートレーディング」を設立する。英国や米国で、電力先物取引などを手がけているスマーテストエナジーのノウハウを