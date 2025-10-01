ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」は１日、予選３日目が行われた。２日目ドリーム戦を制した菅章哉（３７＝徳島）は７Ｒでは５号艇で出走。チルトを３度に跳ね、６コース進入。まくり切るまではなかったが、２着でゴールした。レース後は「夢と魔法にあふれた足です」と?スガ語録?も飛び出した。得点率２１位タイで迎える予選最終日は１、２号艇。「出足にも魔法をかけていきます」と相棒を内枠