渡辺謙が、菅田将暉主演・三谷幸喜脚本のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）に声の出演をしていることが明らかになった。【写真】菅田将暉、三谷幸喜の脚本の魅力を語る！本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。本日10月1日に初回放送を迎えた。物語の舞台は渋谷・八分坂。渋谷駅から徒歩8分で