人気ギャグ漫画『浦安鉄筋家族』（作者・浜岡賢次）シリーズの『あっぱれ！浦安鉄筋家族』が、2日発売の連載誌『週刊少年チャンピオン』44号にて最終回を迎えた。2018年の連載スタートから、7年の歴史に幕を下ろした。また、新シリーズとなる5作目『モーレツ！浦安鉄筋家族』が、11月13日発売号よりスタートすることが発表された。【画像】ノリが変わらない（笑）『浦安鉄筋家族』4作目の数ページシリーズ4作目の『あっぱれ！