物価高の中、男性より女性の方が消費意欲は高いとの調査結果です。明治安田総合研究所によりますと、2024年の所得に対する消費の割合「消費性向」について単身の男女で比べたところ、男性が53％だったのに対し、女性は70.4％と大きな差がありました。女性の消費支出割合を分野別にみると、10年前と比べ「保健医療サービス」や、「教養娯楽用品」で増加幅が大きくなっていました。明治安田総研は「自己投資としての美容医療への支出