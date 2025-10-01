三谷幸喜氏が脚本を務めるフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）初回が１日に放送され、ラストにテロップで「内容の一部に不適切な表現」があると注意喚起し、説明した。主演を俳優の菅田将暉が務め、神木隆之介や女優の二階堂ふみ、浜辺美波ら豪華キャストが話題に。１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。