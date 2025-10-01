巨人の増田大輝内野手が野手で唯一全１４３試合でベンチ入りを果たした。代走や守備固めを中心に５３試合に出場。プロ１０年目にして自身初のシーズン通して１軍完走となった。「自分にとってはすごくいい経験。毎日与えられた役割をプレッシャーの中でしっかりやりきれたというのは良かった」と振り返った。ユーティリティープレーヤーとして投手、捕手以外全てのポジションに就いた。「どこで言われてもいけるように、しっ