◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―６ヤクルト（１日・横浜）ＤｅＮＡが今季最終戦を勝利で飾った。まずは初回、筒香が日米通算２５０本塁打となる２０号２ラン。メジャー挑戦前の１９年以来の２０本塁打となり「通算２５０号という事で、ここまで支えてくれた方々や日々一緒に戦ってくれるチームメートやスタッフの皆さんに感謝したいです」と振り返った。５―４の６回からは高卒２年目の武田陸玖投手が４番手でプロ初登板