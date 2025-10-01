◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）巨人・山瀬慎之助捕手が今季初打席でプロ初打点をマークした。「８番・捕手」で今季初スタメン。３―０の初回２死二、三塁で１ストライクから草加のスライダーを左前へはじき返した。「２軍でも１年通して（打率）３割打つことできて自信にはなっていますし、１本出て良かったかなと思います」と振り返った。２軍での安定した打撃を１軍でも示した山瀬。「矢野謙次