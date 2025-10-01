【イスラマバード共同】ロイター通信は1日、アフガニスタン全土で9月29日から不通になっていたインターネットが復旧したと報じた。一部携帯電話も使えるようになったという。サービス提供企業や地元住民の話としている。イスラム主義組織タリバン暫定政権は9月、「不道徳」を理由に地方で光ファイバー回線を停止。この措置を全土に広げたとみられていた。地元メディアなどによると、航空便が欠航したほか、金融関係業務や外国