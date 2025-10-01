パラ陸上の世界選手権の男子400メートル（車いすT52）で優勝した佐藤友祈＝ニューデリー（日本パラ陸連提供・共同）パラ陸上の世界選手権は1日、ニューデリーで行われ、男子400メートル（車いすT52）は佐藤友祈（モリサワ）が54秒21で優勝した。上与那原寛和（SMBC日興証券）が59秒55の2位、伊藤智也（バイエル薬品）が59秒66の3位で、日本勢が表彰台を独占した。佐藤は日本パラ陸連を通じ「しっかり勝ち切ることはできた。100