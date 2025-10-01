１日午後７時５分頃、大阪市此花区の大阪・関西万博の会場で、「雑品が燃えている」と消防から大阪府警会場警察隊に連絡があった。隊員が現場に駆けつけたところ、火はすでに消えており、クウェート館北側の関係者用の出入り口付近で段ボールが焼けていた。けが人はなかった。同隊によると、現場は一般来場者が立ち入りできないエリア。段ボールの近くでは、たばこの吸い殻が落ちているのが確認されており、同隊が出火原因など