ボートレースからつのＧIII「第２６回酒の聚楽太閤杯」は１日、予選２日目が行われた。立具敬司（３５＝大阪）が快走中だ。初日は６コースから１着。２日目も３Ｒで２コース差しで２着、８Ｒは３コースからまくり差して２着。３走オール２連対で得点率３位につける。舟足は「出足、回り足寄りで舟の向きもすごく良かった。乗り心地もきている」と好感触。リズムもいいが「目の前のレースをしっかり走るだけです」と準優好枠