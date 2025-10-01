元格闘家で元参院議員の須藤元気氏が１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。自らを座長に「劇団サイエンスフィクション眼鏡」の立ち上げを発表した。須藤氏は今年７月の参院選比例代表に国民民主党（玉木雄一郎代表）から立候補したが惜しくも落選した。しかし、９月３日には立ち格闘技「Ｋ−１」の新しいプロデューサーに就任。会見場に和服姿で登場してファンを驚かせていた。新劇団は演出家・えのもとぐりむ氏を座付き作