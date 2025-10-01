日本時間きのう午後11時ごろ、フィリピン・セブ島の北部沖を震源とするマグニチュード6.9の地震がありました。AP通信によると、この地震でこれまでに少なくとも69人が死亡、死者数はさらに増えると予想されています。外務省によると、現時点で日本人の被害は確認されていないということです。