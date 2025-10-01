きょう午後、大阪府警枚岡署に50代とみられる男が「人を刺した」と出頭しました。警察は、東大阪市にある店舗兼住宅の3階の部屋で30代とみられる女性が血を流して倒れているのを発見。現場で死亡が確認されたということです。また、女性の上半身には複数の刺し傷があり、近くには血のようなものが付いた包丁があったということです。警察は、容疑が固まり次第男を逮捕する方針です。