福岡県警嘉麻署は1日、嘉麻市鴨生の路上で9月30日午後6時45分ごろ、女子生徒が徒歩で帰宅中、男から「電話番号教えて」「名前教えて」と声をかけられる事案があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60歳くらい。身長170から180程度。黒色ジャンパー、茶色のズボン着用。