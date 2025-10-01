◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手がレギュラーシーズン最終戦に２番手で登板。３回４５球３安打無失点２Ｋで８勝目を挙げた。５―０の３回に先発・山崎に代わってマウンドへ。いきなり先頭の岡林に中前安打を浴びたが、２番・細川を二ゴロ併殺。３番・田中は１４９キロ直球で右飛に打ち取った。４回も先頭・ボスラーに１５０キロ直球を捉えられて、左中間フェンス直撃の二塁打