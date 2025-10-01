◇セ・リーグヤクルト6ー9DeNA（2025年10月1日横浜）ヤクルトの3年目左腕・坂本拓己がプロデビューを果たした。6―8の7回にマウンドへ。先頭・林を140キロ台後半の直球で押し込み、最後はスライダーで空振り三振。フォードも149キロの直球で中飛。続く蝦名に右翼フェンス直撃の二塁打を許したが、最後は東妻を直球で中飛に抑えた。1回20球を投げて1安打無失点。知内（北海道）から22年ドラフト4位で入団した左腕は「