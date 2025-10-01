一部が崩壊した米ニューヨーク北部ブロンクスの高層住宅＝1日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】AP通信によると、米ニューヨーク北部ブロンクスの20階建て高層住宅で1日朝、建物の一部が崩壊した。ガス爆発とみられ、周辺には崩落したがれきが広がった。居住エリアには影響がなく、現時点で死傷者の報告はないとしている。ニューヨークのアダムズ市長はX（旧ツイッター）に「緊急事態」の報告を受けたと投稿。安全のため現場に