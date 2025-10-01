◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）巨人の平内龍太投手が８回に登板して１回１安打無失点。途中、アンダースローでの投球を交えて、東京ドームはどよめきに包まれた。５―０の８回に５番手で登板。先頭・細川への３球目だった。いきなりアンダースローで投じて見逃し三振。続く代打・板山に対しても初球、大きくそれながらもアンダースローで投球を行うなど最後は空振り三振。４番・ボスラーには右前