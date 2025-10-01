俳優・渡辺謙が１日放送のフジテレビ系水１０ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・午後１０時）に声の出演を果たしていることがこの日の第１話放送内で明かされた。脚本・三谷幸喜氏、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波で話題の同ドラマは１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。物語の舞台は渋谷・